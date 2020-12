Bundesregierung positioniert sich zu Brexit-Handelspakt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeskabinett will sich am Montag (09.30 Uhr) telefonisch auf eine Position zu dem mühsam ausgehandelten Brexit-Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien verständigen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach der Einigung an Heiligabend angekündigt, den 1250 Seiten langen Text des Abkommens intensiv zu prüfen. Gleichzeitig hatte sie aber auch gesagt, dass der Pakt "die Grundlage für ein neues Kapitel" in den Beziehungen zu Großbritannien schaffen werde.

Das Handelsabkommen soll die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Insel und dem Kontinent ab Januar 2021 regeln. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden und möglichst reibungslosen Handel zu sichern. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei und vielen anderen Themen.