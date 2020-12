Strengere Regeln fürs Bezahlen mit Kreditkarte - Handel zögerlich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Verbraucher müssen sich im neuen Jahr nach und nach an strengere Sicherheitsbestimmungen beim Bezahlen im Internet gewöhnen. Spätestens ab Mitte März 2021 reicht für Online-Zahlungen per Kreditkarte nicht mehr die Eingabe der Kartendaten. Kunden müssen dann auf weiteren Wegen nachweisen, dass sie der rechtmäßige Inhaber der Bezahlkarte sind - zum Beispiel per Passwort oder TAN-Nummer.

Eigentlich gilt diese Pflicht zur "starken Kundenauthentifizierung" nach neuen EU-Regeln ("Payment Service Directive"/PSD2) bereits seit dem 14. September 2019 für jede Zahlung im Online-Banking und beim Einkaufen im Internet. Doch weil mancher Anbieter Probleme bei der Umsetzung dieser "Zwei-Faktor-Authentifizierung" hat, gab es bereits einmal Aufschub von der Finanzaufsicht Bafin bis Ende 2020. Im Handel bestehe "nach wie vor erheblicher Anpassungsbedarf", stellte die Behörde im August 2019 fest.