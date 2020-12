Hinter der Aktie des kanadischen Cannabis-Unternehmens liegen spannende Handelswochen.

Das Jahr 2020 gestaltete sich bislang für die Aktie der Cronos Group volatil. Der Wert oszillierte in den vergangenen Monaten – von kurzen Unterbrechungen einmal abgesehen - in einer breit angelegten Handelsspanne zwischen 6,5 CAD auf der Unterseite und 11,7 CAD auf der Oberseite. Wenn man daher etwas an der zurückliegenden Zwischenrally bemängeln will, dann ist es ihr bisher zu beobachtendes Unvermögen, den Ausbruch über die 11,7 CAD auszudehnen.

Die positiven Effekte des US-Wahltermins auf den Cannabis-Sektor hatten wir bereits an anderer Stelle ausführlich thematisiert. Anfang November legte die Cronos Group die Ergebnisse des dritten Quartals 2020 vor. Das Unternehmen wies für den Berichtszeitraum einen Nettoumsatz in Höhe von 11,358 Mio. US-Dollar aus; nach 5,785 Mio. US-Dollar im Vergleichszeitraum 2019. Cronos Group profitierte allerdings von positiven Sondereffekten und wies einen Nettogewinn in Höhe von 68,464 Mio. US-Dollar aus. Das bereinigte operative Ergebnis fiel im dritten Quartal 2020 hingegen negativ aus und wurde mit -40,211 Mio. US-Dollar angegeben; nach -30,698 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen verfügt noch über eine vergleichsweise prall gefüllte Kasse. Per 30.09.2020 wies Cronos Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 1,097 Mrd. US-Dollar aus. Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen, auch wenn diese nicht vollumfänglich überzeugen konnten. Womöglich hatten die Marktakteure mit „Schlimmeren“ gerechnet.

Von Anfang November bis Anfang Dezember „beackerte“ die Aktie innerhalb kürzester Zeit noch einmal einen Großteil der bislang dominierenden Handelsspanne. Kurzzeitig sah es sogar so aus, als würde der Cronos Group der Ausbruch auf der Oberseite gelingen. Die charttechnische Lage hatte sich mit dem bullischen Kreuzen der 200-Tage-Linie sowie der Rückeroberung wichtiger Widerstände (u.a. dem Bereich von 9,5 CAD) zwischenzeitlich deutlich aufgehellt. Der Ausbruch über die 12 CAD wäre aus charttechnischer Sicht das i-Tüpfelchen und ein schönes Weihnachtsgeschenk gewesen, doch der Vorstoß verpuffte zunächst erfolglos. Mittlerweile haben knackige Gewinnmitnahmen die Aktie wieder auf den Bereich von 10 CAD zurückgeführt.

Kurzum. Der Aktie der Cronos Group dürfte die volatile Seitwärtsbewegung der letzten Monate auch bis auf Weiteres erhalten bleiben. Belastbare technische Signale gibt es aus unserer Sicht erst mit Verlassen der Range. Unter fundamentalen Aspekten gilt es, die nächsten Quartale abzuwarten…