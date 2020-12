Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung von Ende November konnte die Aktie von The Scotts Miracle-Gro deutlich zulegen.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung von Ende November konnte die Aktie von The Scotts Miracle-Gro deutlich zulegen. Dominierte zum damaligen Zeitpunkt noch eine Konsolidierung das Handelsgeschehen, so nimmt die Aktie aktuell den Bereich von 200 US-Dollar ins Visier.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kürzlich standen die Daten für das vierte Quartal (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 30. September 2020) zur Veröffentlichung an. Ein großes Kursfeuerwerk blieb nun allerdings aus. Das dürfte aber weniger an den Zahlen selbst, als vielmehr an dem exponierten Kursniveau der Aktie und dem zurückhaltenden Ausblick auf das angelaufene Fiskaljahr 2021 gelegen haben. […] The Scotts Miracle-Gro erwartet für das angelaufene Fiskaljahr 2021 im Vergleich zum Fiskaljahr 2020 ein konzernweites Umsatzwachstum von 0 bis 5 Prozent. Bei der Tochter Hawthorne Gardening wird das Umsatzwachstum im Fiskaljahr 2021 mit 15 bis 20 Prozent erwartet. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen überwand der Aktienkurs die Widerstände bei 167 US-Dollar und 176 US-Dollar und generierte damit noch einmal ein neues Kaufsignal. Dieses verlor jedoch bereits im Bereich von 180 US-Dollar seinen Zauber. Seitdem konsolidiert die Aktie. Vor diesem Hintergrund ist es eminent wichtig, dass sich die Konsolidierung weiterhin oberhalb der wichtigen Unterstützungen 151 US-Dollar und 145 US-Dollar abspielt.“