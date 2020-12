Im Edelmetallbereich zeichnet sich ein robuster Jahresausklang ab.

Im Edelmetallbereich zeichnet sich ein robuster Jahresausklang ab. Gold nimmt erneut den Bereich von 1.900 US-Dollar in Visier. Silber gelang es, die Marke von 26 US-Dollar zu überspringen und Platin scheint sich in diesen Tagen oberhalb von 1.000 US-Dollar festbeißen zu können. Palladium zeigt ebenfalls positive Ansätze, auch wenn man gleichzeitig konstatieren muss, dass der durchschlagende Erfolg bislang ausbleibt.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium vom 28.11. hieß es unter anderem „[…] Aufgrund des jüngsten Zwischensprints sind die 2.500 US-Dollar, die wir auf der Oberseite als eminent wichtig erachten, wieder in Reichweite gekommen. Sollte es Palladium gelingen, diese Hürde zu überspringen, käme das einer wichtigen Weichenstellung gleich. Zudem würde dem Edelmetall die Rückkehr in den Aufwärtstrend (rot dargestellt) winken. Palladium profitiert in diesen Tagen im Gegensatz zu Gold ob seiner Verwendung in der Industrie von der aktuellen Erwartungshaltung. Kurzum: Palladium setzt Kurs auf die 2.500 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde die Aufwärtsbewegung weiter befeuern und womöglich noch einmal das 52-Wochen-Hoch bei 2.870 US-Dollar ins Spiel bringen. Auf der Unterseite sollte es mit Blick auf die aktuelle Gemengelage nicht mehr unter die 2.300 /2.250 US-Dollar gehen. Anderenfalls wäre Obacht geboten.“



Die zuletzt genannten Preisbereiche dominieren auch derzeit das Handelsgeschehen bei Palladium. Die 2.500 US-Dollar als Widerstand stehen genauso im Fokus, wie die 2.250 US-Dollar als Unterstützung. Zuletzt blieben dynamische Bewegungen aus, so dass sich aus charttechnischer Sicht in den letzten Handelstagen eine symmetrische Dreiecksformation (orange) ausgebildet hat, in deren Spitze Palladium aktuell läuft.

Ein Ausbruch könnte unmittelbar bevorstehen. Die Gefahr von Fehlsignalen ist vor diesem Hintergrund nicht zu unterschätzen. Das Erreichen wichtiger Marken auf der Ober- bzw. Unterseite würde den etwaigen Ausbruchsversuchen Relevanz verleihen. Bei einem aufwärtsgerichteten Ausbruch sollten die 2.500 US-Dollar rasch überwunden werden, um den Ausbruch Relevanz zu verleihen. Ein abwärtsgerichteter Bewegungsimpuls würde hingegen Relevanz erlangen, wenn er Palladium unter die 2.200 US-Dollar führen würde. Hier verläuft neben einer wichtigen Horizontalunterstützung gegenwärtig auch die 200-Tage-Linie.