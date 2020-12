Die Aktienmärkte starten mit Gewinnen in den dünnen Handel, weil Trump einmal mal mehr ein typisches Muster zeigt: er schafft zunächst (wie einst beim Handelskrieg) mittels Drohungen ein Problem, das vorher nicht existie

Die Aktienmärkte starten mit Gewinnen in den dünnen Handel, weil Trump einmal mal mehr ein typisches Muster zeigt: er schafft zunächst (wie einst beim Handelskrieg) mittels Drohungen ein Problem, das vorher nicht existierte. Dann rudert er doch zurück, faktisch hat sich nichts geändert, aber die Aktienmärkte stehen dennoch höher, weil ja jetzt das zuvor nicht existente Problem gelöst ist. So geschehen diesmal mit dem Stimulus-Deal in den USA sowie dem im letzten Moment doch noch verhinderten government shutdown. Ein Tweet von Trump haben die Märkte aber ignoriert - hat Trump vielleicht in Sachen US-Wahl doch noch einen Trumpf im Ärmel? Der Dax könnte heute ein Allzeithoch erreichen..

Das Video "Stimulus - typisch Trump!" sehen Sie hier..