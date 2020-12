Die Einigung zum Brexit hat auch bei EUR/GBP Spuren hinterlassen.

Die Einigung zum Brexit hat auch bei EUR/GBP Spuren hinterlassen. Preiste der Markt im Vorfeld auch ein finales Scheitern der Gespräche ein, so mischte die (überraschende) Einigung die Karten bei EUR/GBP noch einmal neu.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Währungspaar am 27.11. hieß es unter anderem „[…] EUR/GBP könnte sich in einer entscheidenden Phase befinden. Auf der einen Seite ist in Bezug auf einen möglichen Bruch der 0,886 GBP die Kuh noch nicht vom Eis. Auf der anderen Seite hat sich der Euro an die Marke von 0,90 GBP herangearbeitet und könnte mit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung die Lage (aus seiner Sicht) wieder beruhigen. Dass sich das Ganze unmittelbar an der 200-Tage-Linie abspielt, erhöht die Brisanz aus charttechnischer Sicht. In der nächsten Woche (Stichwort Monatswechsel) werden eine Vielzahl relevanter Konjunkturdaten erwartet. Mit Impulsen auf EUR/GBP ist zu rechnen… Sollte es unter die 0,886 GBP gehen, könnte sich die Bewegung auf 0,868 GBP ausdehnen. Sollte es hingegen über die 0,90 GBP gehen, stünde einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 0,915 GBP nicht viel im Wege.“



Zunächst gelang es dem Euro, Akzente auf der Oberseite zu setzen. Der kurzfristige Abwärtstrend wurde überwunden. Gleichzeitig gelang es der Gemeinschaftswährung, sich wieder oberhalb von 0,90 GBP festzusetzen.

Der Markt preiste in der Folgezeit ein finales Scheitern der Gespräche ein. Der Euro legte weiter zu und übersprang die 0,915 GBP und attackierte hierbei auch die Marke von 0,92 GBP. Damit kam ein Test des September-Hochs bei 0,928 GBP in Reichweite. Doch bereits vor der eigentlichen Einigung verlor der Vorstoß des Euro an Schwung.

Von der Einigung kurz vor Toresschluss profitierte schließlich das Britische Pfund. Der Euro zog sich mittlerweile auf 0,90 GBP zurück. Ein signifikanter Bruch der 0,90 GBP wäre aus Sicht des Euro als Warnsignal zu bewerten. Prekär könnte es für die Gemeinschaftswährung werden, sollte sie unter die gut ausgebaute Unterstützung bei 0,886 GBP fallen.