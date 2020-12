Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart nach der Weihnachtspause zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:25 Uhr wurde der DAX mit rund 13.790 Punkten berechnet.Das entspricht einem Plus von 1,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Mit zwischenzeitlich 13.795,37 Punkten wurde kurz nach Handelsbeginn ein neues Allzeithoch erreicht. Gleich mehrere Faktoren sorgten für gute Stimmung bei den Anlegern. So hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende den Weg für ein umfangreiches Corona-Konjunkturpaket freigemacht.