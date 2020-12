Hilfeleistung bei Betriebsunterbrechungen



Am empfindlichsten waren die Belastungen aufgrund von COVID-19 in der Schaden- und Unfallversicherung, in der sie in den ersten neun Monaten mit 70 Millionen Euro zu Buche schlugen. Vor allem zwei Bereiche waren davon besonders betroffen. Einerseits die Versicherungen für entfallene Veranstaltungen, die wegen des Lockdowns nicht stattfinden konnten und andererseits für Betriebsschließungen. "Hier hat die gesamte österreichische Versicherungswirtschaft noch im Frühling gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium ein Hilfspaket über 15% der

Versicherungssummen aufgelegt, damit unsere Kunden durch diese schwere Phase kommen", so Humer. Zusammen mit den staatlichen Hilfen ergibt das ein umfangreiches Hilfspaket für Unternehmen. Diese Initiative der Versicherungen war nötig, weil es bei bundesweiten Betretungsverboten, die nicht auf dem Epidemiegesetz beruhen, keinen Versicherungsschutz für Betroffene gibt. Das wurde mittlerweile auch schon von österreichischen Gerichten in drei Urteilen - von denen eines bereits rechtskräftig ist - bestätigt.



Krankenversicherung nachgefragt - Unterstützung öffentlicher Krankenhäuser



COVID-19 hat in der österreichischen Bevölkerung das Bewusstsein und auch den Bedarf für private Gesundheitsvorsorge merklich gesteigert. Die Nachfrage nach ambulanten Tarifen - auch gerne als Privatarzttarife bezeichnet - und Sonderklassetarifen mit Selbstbehalt ist nach dem ersten Lockdown deutlich gestiegen. Nach einem Einbruch bei Neuabschlüssen in der Krankenversicherung im zweiten Quartal wegen des ersten Lockdowns sind ab Juni die Abschlüsse wieder deutlich angestiegen. Die Steigerungen werden sogar den Einbruch fast zur Gänze kompensieren und UNIQA wird über das gesamte Jahr betrachtet das Vorjahresniveau annähernd erreichen. Wie wichtig allen Menschen in Österreich die private Krankenversicherung ist, belegt auch die geringe Anzahl der Stundungen während der Krise: Diese liegen mit 0,5 Millionen Euro Prämie im langjährigen Schnitt.