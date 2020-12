München (ots) -



- Anbieterwechsel spart Kunden eines Musterhaushalts (5.000 kWh) 309 Euro im

Jahr

- Strompreis bleibt kommendes Jahr hoch - 111 Grundversorger erhöhen die Preise



Deutsche Stromkunden verschenken pro Jahr knapp 1,7 Mrd. Euro, weil sie Strom

aus der teuren Grundversorgung

(https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) beziehen.*





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Laut Bundesnetzagentur sind etwa 27 Prozent der deutschen Haushalte mit einemGrundversorgungsvertrag ausgestattet - also rund 11,2 Millionen. Stromtarife(https://www.check24.de/strom/stromtarife/) bei Alternativanbietern sind meistdeutlich günstiger. Würden alle Haushalte aus der Grundversorgung zu einem derzehn günstigsten Alternativanbieter wechseln, sparten sie zusammen über 1,7Milliarden Euro im Jahr.**"Verbraucher, die noch nie ihren Stromanbieter gewechselt haben, zahlen jedesJahr Hunderte Euro zu viel" , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie beiCHECK24.Viele Verbraucher verzichten trotzdem auf einen Anbieterwechsel, weil siebefürchten, bei Problemen ohne Strom dazustehen."Angst vor einem Stromausfall beim Anbieterwechsel muss niemand haben" , sagtLasse Schmid. "Es ist gesetzlich gewährleistet, dass die Stromversorgung beimWechsel nicht unterbrochen wird."111 Grundversorger kündigen Preiserhöhungen um 2,5 Prozent anDer Strompreis (https://www.check24.de/strom/strompreise/) wird sein hohesNiveau beibehalten. Aktuell zahlen Verbraucher in der Grundversorgung für 5.000kWh Strom 1.613 Euro. Bei den Alternativversorgern kostet die gleiche Menge1.304 Euro (-19 Prozent).111 Grundversorger erhöhen Anfang kommenden Jahres den Strompreis. ImDurchschnitt betragen die Preiserhöhungen 2,5 Prozent und betreffen rund 690.000Haushalte. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5.000 kWh bedeutetdas zusätzliche Kosten von durchschnittlich 40 Euro pro Jahr.123 Grundversorger haben eine Preissenkung angekündigt - im Schnitt nur um 1,8Prozent. Davon profitieren rund eine Million Haushalte."Auch im kommenden Jahr müssen Verbraucher mit Rekordstrompreisen rechnen" ,sagt Lasse Schmid. "Der Wechsel des Anbieters ist für Verbraucher die einzigeMöglichkeit, ihre Kosten substanziell zu senken."CHECK24-Energiexperten beraten bei Fragen zum passenden StromtarifVerbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei denCHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung perTelefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladeneEnergieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.*Eigene Berechnung aufgrund durchschnittlicher Strompreise der Grundversorgung