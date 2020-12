 FPT Software erhält Anerkennung im Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services Providers, Asia/Pacific 2020 von Gartner

Der führende vietnamesische ICT-Dienstleister FPT Software ist im kürzlich erschienenen Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services Providers (MSPs) Asia/Pacific 2020 von Gartner aufgeführt worden. FPT Software ist das einzige vietnamesische Unternehmen unter den 16 vertretenen Anbietern.

FPT Software is a “truly globally competent” Cloud MSP, covering more than 30 countries worldwide. (Photo: Business Wire)

„Wahrhaft weltweit kompetenter“ MSP für die Cloud

Im Oktober vom weltweit führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner veröffentlicht, „hilft diese Studie Führungskräften in den Bereichen Sourcing-, Beschaffungs- und Lieferantenmanagement bei der Suche nach den für ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Anbietern“. Gartner zufolge „repräsentieren die in diesem Market Guide ausgewählten Cloud-MSP den Dienstleistermarkt basierend auf ihrer Präsenz in ausgewählten wichtigen APAC-Märkten, IT-Kenntnissen im Cloudbereich, der Auswahl der unterstützten Anwendungsfälle, Implementierungserfahrung, Betriebsgröße und dem anhaltend starken Wachstum“.

„FPT Software freute sich sehr über die Nennung im diesjährigen Gartner Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services Providers, Asia/Pacific. Unserer Ansicht nach ist FPT Software mit dieser Anerkennung jetzt ein ‚wahrhaft weltweit kompetenter‘ MSP für die Cloud. Wir betrachten die Würdigung eines solch renommierten Forschungsunternehmens als Beweis für unser erstklassiges Angebot“, sagt Tran Dang Hoa, Senior Executive Vice President und Chief Operating Officer von FPT Software.

„In den letzten Jahren verlassen sich Unternehmen verstärkt in die Cloud zur Förderung ihrer Business Agility, insbesondere im Raum APAC, aber vielen fehlt es an der erforderlichen Sachkenntnis zur Realisation dieses Ziels. Daher wollen wir Unternehmen aller Branchen auf ihrem Weg in die Cloud unterstützen und ihnen mit unseren Lösungen und Services helfen, schnell, agil und wettbewerbsfähig zu bleiben“, ergänzte er.

Weg zur weltweiten Anerkennung

Neben diesem Bericht fanden die professionellen Cloud-Services von FPT Software Anerkennung in den Gartner’s Peer Insights, einer Online-Plattform mit Bewertungen und Rezensionen von IT-Software und -Services, die von IT-Fachleuten und Technologie-Entscheidungsträgern geschrieben und gelesen werden. Überdies wurden die umfassende robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), akaBot, und die Enterprise-Blockchain-Plattform akaChain von FPT Software ebenfalls in die Liste der Gartner Peer Insights mit mehr als 6.200 Produkten aus 350 Märkten aufgenommen.