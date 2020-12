DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Fusionen & Übernahmen

Delivery Hero wird bedingte behördliche Genehmigung für das Joint Venture mit Woowa erhalten



28.12.2020 / 09:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Gemäß der Veröffentlichung der koreanischen Kartellbehörde am 28. Dezember wird Delivery Hero die bedingte behördliche Genehmigung für die strategische Partnerschaft mit Woowa Brothers Corp., Südkoreas größter Online-Plattform für Essenslieferungen, erhalten

Als Teil der Transaktion wird ein Joint Venture in Singapur gegründet, welches das foodpanda-Geschäft der Delivery-Hero-Gruppe sowie Woowas Geschäft in Asien steuern wird

Die strategische Partnerschaft wird es beiden Parteien ermöglichen, Marktkenntnisse, technologische Expertise und operatives Know-how über alle Geschäftsbereiche hinweg zu nutzen, einschließlich Food Delivery, Fintech, Quick Commerce und anderer Geschäftsbereiche

Die behördliche Genehmigung wird an die Bedingung geknüpft sein, dass Delivery Hero seine südkoreanische Tochtergesellschaft Delivery Hero Korea LLC (einschließlich "Yogiyo") veräußert, sowie an verhaltensbedingte Maßnahmen, die für den Betrieb von Delivery Hero Korea LLC bis zum Abschluss der Veräußerung gelten

Die endgültige schriftliche Genehmigung sowie der Abschluss der strategischen Partnerschaft werden für das erste Quartal 2021 erwartet Berlin, 28. December 2020 - Nach der heutigen Pressemitteilung der koreanischen Kartellbehörde ("KFTC") wird Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, die bedingte behördliche Genehmigung für die strategische Partnerschaft mit Woowa Brothers Corp. ("Woowa") erhalten. Delivery Hero erwartet die endgültige schriftliche Entscheidung sowie den Abschluss im ersten Quartal 2021. Die Transaktion beinhaltet die Gründung eines Joint Ventures in Singapur. Die Transaktionsvereinbarungen wurden am 13. Dezember 2019 unterzeichnet. Seitdem befindet sich die Transaktion in der Prüfung durch die KFTC. Wie bei der Unterzeichnung der Transaktion im Dezember 2019 vereinbart und basierend auf dem damals vereinbarten volumengewichteten Durchschnittspreis der Delivery-Hero-Aktie sowie der Bewertung von Woowa, besteht die Gegenleistung sowohl aus einer Bar- als auch aus einer Aktienkomponente (ca. 1,7 Mrd. Euro in bar und ca. 40 Millionen Delivery-Hero-Aktien). Dies entsprach 4,0 Mrd. US Dollar bzw. 3,6 Mrd. Euro auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis (vor üblichen Anpassungen) zum Zeitpunkt der Unterzeichnung und vor der Aktienkursentwicklung zwischen Dezember 2019 und Vollzug. Seite 2 ► Seite 1 von 5



