3 interessante Elektroauto-News von der BYD-Aktie, Apple-Aktie und Tesla-Aktie

2020 könnte als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem der Elektroautoverkauf erstmals deutlich an Dynamik gewann. In Deutschland gelang dies mithilfe einer hohen Kaufprämie, sodass E-Autos mit Verbrennern nun preislich weitgehend mithalten können. Viele Käufer denken darüber hinaus an die Zukunft, in der Verbrennern das Leben wahrscheinlich immer schwerer gemacht wird.

2020: Jahr der Elektroautos

Von diesen Entwicklungen haben in diesem Jahr (2020) viele Hersteller wie BYD (WKN: A0M4W9), Tesla (WKN: A1CX3T) oder NIO (WKN: A2N4PB) profitiert. Letzterer errichtet beispielsweise in China Wechselstationen, in denen der Akku in unter fünf Minuten getauscht werden kann. Flächendeckende Ladestationen werden so überflüssig und die „Betankungszeit“ wird auf ein Minimum reduziert. NIO plant in absehbarer Zeit den Markteintritt in Europa, was sicherlich sehr spannend zu beobachten sein wird.