Die Transaktion beinhaltet die Gründung eines Joint Ventures in Singapur. Die Transaktionsvereinbarungen wurden am 13. Dezember 2019 unterzeichnet. Seitdem befindet sich die Transaktion in der Prüfung durch die KFTC. Wie bei der Unterzeichnung der Transaktion im Dezember 2019 vereinbart und basierend auf dem damals vereinbarten volumengewichteten Durchschnittspreis der Delivery-Hero-Aktie sowie der Bewertung von Woowa, besteht die Gegenleistung sowohl aus einer Bar- als auch aus einer Aktienkomponente (ca. 1,7 Mrd. Euro in bar und ca. 40 Millionen Delivery-Hero-Aktien). Dies entsprach 4,0 Mrd. US Dollar bzw. 3,6 Mrd. Euro auf einer bargeldlosen und schuldenfreien Basis (vor üblichen Anpassungen) zum Zeitpunkt der Unterzeichnung und vor der Aktienkursentwicklung zwischen Dezember 2019 und Vollzug.

“Das ist eine großartige Nachricht”

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: “Die Genehmigung für unsere Partnerschaft mit Woowa ist eine großartige Nachricht für unsere beiden Unternehmen und die gesamte Branche. Ich freue mich besonders, Bongjin Kim nach dem Abschluss der Transaktion in unserer Unternehmerfamilie willkommen zu heißen. Sein Team bringt wertvolle Erfahrungen mit und gemeinsam können wir unsere Präsenz in ganz Asien ausbauen und verbessern. Wir sind zutiefst betrübt über die geforderte Auflage, unsere Tochtergesellschaft Delivery Hero Korea in Südkorea zu veräußern. Ich möchte dem Team persönlich unseren Dank aussprechen für all die Jahre der Zusammenarbeit und ihre kontinuierlichen Bemühungen, ein begeisterndes Kundenerlebnis zu schaffen. Wir wünschen Delivery Hero Korea das Beste für die Zukunft und werden intensiv daran arbeiten, dass dieser Übergang für alle betroffenen Mitarbeiter so reibungslos wie möglich verläuft.”

Bongjin Kim, CEO und Gründer von Woowa: “Der koreanische Markt für Lebensmittellieferungen hat ein großes Potenzial und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Delivery Hero, um von dem enormen Wissen über Logistik, Technologie und die Skalierung von Unternehmen zu profitieren. Unsere Partnerschaft wird das gesamte Ökosystem vorantreiben und wir werden gemeinsam Innovationen auf den asiatischen Markt sowie in die Branche bringen.”