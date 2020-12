WIESBADEN (ots) - Preise für Wohnimmobilien, 3. Quartal 2020 (vorläufig)



+7,8 % zum Vorjahresquartal



+2,9 % zum Vorquartal



Die Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) in Deutschland lagen im 3.

Quartal 2020 durchschnittlich 7,8 % höher als im Vorjahresquartal. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Preise für

Wohnungen sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser gegenüber dem Vorquartal um 2,9

%. Damit verteuerten sich Wohnimmobilien trotz der andauernden Corona-Krise

sowohl in der Stadt als auch auf dem Land weiterhin deutlich.





Im 3. Quartal 2020 waren in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg,München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) Ein- und Zweifamilienhäuser8,9 % und Eigentumswohnungen 7,3 % teurer als im Vorjahresquartal. In denanderen Großstädten ab 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern stiegen dieHäuserpreise gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,3 % und die Preise fürEigentumswohnungen um 10,2 %. Auch in ländlichen Kreisen verteuerten sichWohnimmobilien im Durchschnitt stark. So erhöhten sich die Preise für Häuser indichter besiedelten ländlichen Kreisen um 9,7 % und für Eigentumswohnungen um7,1 %. In dünn besiedelten ländlichen Kreisen stiegen die Preise für Ein- undZweifamilienhäuser um 8,4 %, Wohnungen verteuerten sich um 8,1 %.Mit der aktuellen Veröffentlichung wurde die Schnellschätzung des 3. Quartals2020 für den bundesweiten Häuserpreisindex um 0,3 Prozentpunkte bezogen auf dieVeränderungsrate zum Vorquartal revidiert (vorläufiger Wert: +2,6 %, revidierterWert: +2,9 %). Das Ergebnis des 2. Quartals 2020 wurde um 0,3 Prozentpunkterevidiert (vorläufiger Wert: +2,0 %, revidierter Wert: +1,7 %). In einzelnenFällen, zum Beispiel für Eigentumswohnungen in städtischen Kreisen, lagen dieRevisionsdifferenzen deutlich höher. Diese Revisionen werden regelmäßigdurchgeführt, um nachträgliche Meldungen von Transaktionsdaten nochberücksichtigen zu können.