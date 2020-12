WIESBADEN (ots) - * Trend seit 20 Jahren rückläufig: 2000 wurden noch 93,1 %aller Neubauten mit Öl- oder Gasheizung ausgestattet* Heizöl und Erdgas werden ab 1. Januar 2021 teurer: Drei Viertel derPrivathaushalte heizte 2018 mit diesen fossilen EnergieträgernAm 1. Januar 2021 tritt die CO2-Abgabe von 25 Euro je Tonne ausgestoßenemKohlendioxid in Kraft. Der Einsatz fossiler Energieträger in der Mobilität undfür die Wärme in Gebäuden soll so reduziert werden. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) mitteilt, waren von den im vergangenen Jahr insgesamt 108100 neuen Wohngebäuden 42,8 % mit einer Öl- oder Gasheizung ausgestattet. Vorzwanzig Jahren lag der Anteil der Neubauten, die vorwiegend mit Öl- oder Gasbeheizt wurden, noch bei 93,1 %.