Berenberg: Horizonte Q1 2021 - Jahr des Impfstoffes, der Öffnung und der Konjunkturerholung

im vierten Quartal haben die Märkte zunehmend eine weltweite Konjunkturerholung eingepreist. Globale Aktien brachen aus dem seit Anfang Juni bestehenden Seitwärtskanal nach oben aus. Besonders zyklischere und Value-lastigere Anlagen wie Rohstoffe, Small Caps, Schwellenländeraktien und -anleihen profitierten.

Trotz der erneuten Lockdown-Belastungen hatten wir eine solche Marktentwicklung erwartet und erachten sie als gerechtfertigt. Mit US-Präsident Biden besteht nicht nur Hoffnung auf deutliche Investitionen in (grüne) Infrastruktur, er dürfte auch wesentlich diplomatischer in der Außenpolitik agieren. Und dass bald Impfstoffe breiter zur Verfügung stehen dürften, ist ein großer Schritt im Kampf gegen die Pandemie. Im Jahr 2021 dürfte sich alles Schritt für Schritt normalisieren. Auf das Jahr des Virus, der Einschränkungen und der Rezession dürfte ein Jahr des Impfstoffes, der Öffnung und der Konjunkturerholung folgen. Unsere Volkswirte sind überzeugt: Die Ampeln für die Konjunktur stehen auf Grün. Sie erwarten einen global synchronisierten Aufschwung bei zunächst niedriger Inflation. Fiskal- und Geldpolitik unterstützen weiter. So werden die Gelder des EU-Wiederaufbaufonds erst sukzessive in den nächsten Jahren fließen. Auch eine Normalisierung der extrem lockeren Geldpolitik ist vorerst nicht zu erwarten.