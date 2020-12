Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 28.12.2020

Kursziel: EUR 5,80 (bislang EUR 5,60)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Signifikanter Vertragsabschluss



Kurz vor Weihnachten hat amalphi einen signifikanten Vertragsabschluss bekannt gegeben. Angabe gemäß wird amalphi im Kerngeschäft der Third Party Maintenance- (TMP-) Dienstleistungen einem deutschen Unternehmen Dienstleistungen für die Fehlerbehebung von IT-Hardware anbieten. Der nach eigenen Angaben größte Einzelauftrag in der Firmengeschichte läuft über einen Zeitraum von drei Jahren. Das jährliche Umsatzvolumen liegt Angabe gemäß bei ca. EUR 1,0 Mio.



Unterstellen wir eine betriebsübliche operative Marge von 15%, so erhöht sich das von uns aus einem DCF-Entity-Modell abgeleitete Kursziel auf EUR 5,80 von EUR 5,60 je Aktie (Base-Case-Szenario). Angesichts eines von uns erwarteten Kurspotenzials von 63,8% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der amalphi AG. Mittelfristig sind nach unserer Einschätzung noch deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Lockdown-Maßnahmen aufgehoben werden und damit die Entscheidungswege in den Unternehmen auf Vorkrisenbedingungen zurückkehren.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/21969.pdf



