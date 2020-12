Jetzt der Blick auf Gold, Silber, dem Gold Bugs Index sowie 6 Minenaktien!

In meinem letzten Beitrag habe ich die Edelmetalle besprochen. Dort ließ sich feststellen, dass die Korrektur weiter voranschreitet. Demnach ist es auch bei den dazugehörigen Minenaktien etwas knifflig. Bei Goldminenaktien bekomme ich eher Ausstiegssignale und bei den Silberminenaktien soll dazugekauft werden.

In folgendem Video gehe ich dem nach, indem ich mir den Goldpreis, Silberpreis und Gold Bugs Index ansehe. Ich schaue mir weiterhin an wie meine Anlagestrategie positioniert ist. Auch werde ich folgende Aktien charttechnisch untersuchen: Agnico Eagle, Anglogold Ashanti, CIA de Minas Buenaventura, Coeur Mining Aktie, Endeavour Silver und First Majestic Silver.