Eschborn (ots) - Die Aussicht auf dem Arbeitsmarkt scheint durch Corona getrübt.

Doch muss die Pandemie nicht zum Karriere-Killer werden. Diese Trends

ermöglichen 2021 neue berufliche Perspektiven.



Rückblick 2020





Das Jahr der großen Veränderungen in der Arbeitswelt. Welche davon werdenbleiben? Und wie stellen sich Unternehmen und Mitarbeiter langfristigerfolgreich auf? Gerade jetzt bietet der Arbeitsmarkt enorme Chancen fürArbeitnehmer, die offen und flexibel für neue Herausforderungen sind. Wer 2021beruflich durchstarten will, hat gute Karten.5 berufliche Trends für 20211. Flexibles Arbeiten auf dem Vormarsch"Remote Work" lautet der Trend in 2020. Wie das Randstad Arbeitsbarometer(Covid-19-Edition/Juni 2020) zeigt, konnte die überwiegende Mehrheit derArbeitnehmer (76%) familiäre und berufliche Verpflichtungen besser miteinandervereinbaren, weil die Pandemie flexible Arbeitszeiten fordert. "Dieser positiveEffekt wird auch im neuen Jahr anhalten und bietet Arbeitnehmern neueMöglichkeiten, ihr Potenzial auszuschöpfen", sagt Richard Jager, CEO vonRandstad Deutschland.2. Die Digitalisierung schafft neue NäheLangzeiteffekte dieser Flexibilisierung sind deutlich spürbar, wie dieRandstad-ifo-Personalleiterbefragung aus dem 2. Quartal 2020 zeigt. 47% derbefragten Unternehmen wollen auch künftig weiterhin die Arbeit im Homeofficeanbieten. 36% nutzen verstärkt digitale Tools zur Zusammenarbeit undKommunikation. Das erweitert die Möglichkeiten für Menschen auf Jobsuche. GroßeDistanzen zum Arbeitgeber sind kein Ausschlusskriterium mehr für eine Bewerbung.3. Zukunftsbranchen boomenDie Corona-Pandemie hat die Arbeits- und Unternehmenswelt stark beeinträchtigt.Doch sie zeigt auch, welche Branchen künftig großes Beschäftigungspotenzialhaben - wo sich beispielsweise ein Karriereneustart lohnt. "DerLebensmittelhandel, das Onlinegeschäft, Lieferdienste, die Logistik und IT -diese Geschäftsfelder boomen und erweisen sich als zukunftsfähigeArbeitsfelder", sagt Richard Jager zu den Perspektiven am Arbeitsmarkt.4. Alternative Arbeitsmodelle werden attraktiverNicht nur der Arbeitsmarkt, auch Arbeitsmodelle befinden sich im Wandel. Fürviele Unternehmen gewinnt das Modell der Zeitarbeit bei der Flexibilisierung anBedeutung. Auch für Arbeitnehmer bietet die Arbeitnehmerüberlassung vieleVorteile, die sich auch im neuen Jahr gut nutzen lassen. Gerade für alle, diewegen der Krise einen Karrierewechsel planen, bietet die Zeitarbeit guteMöglichkeiten. Zeitarbeitnehmer sammeln entscheidende Erfahrungen im Job, haben