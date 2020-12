Lokalpolitiker fordern neue Corona-Beschränkungen in Frankreich

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts wieder steigender Corona-Zahlen wird in Frankreich der Ruf nach einem neuem Lockdown in einigen Regionen lauter. "Es müssen restriktivere Maßnahmen ergriffen werden", forderte der Bürgermeister der Stadt Nancy, Mathieu Klein, im Sender Franceinfo am Montag. "Hier, in (der Region) Grand Est und besonders in Lothringen und Nancy hat sich die Verbreitung des Virus in den letzten zwei Wochen stark beschleunigt. Ich weiß nicht, ob es noch die zweite Welle ist oder schon die dritte."

Besonders in der an Deutschland grenzenden Region Grand Est und in der Region Bourgogne-Franche-Comté im Osten Frankreichs hatte sich die Lage zuletzt wieder deutlich verschlechtert. Auch im Département Alpes-Maritimes am Mittelmeer ist die Lage besorgniserregend. Angesichts der steigenden Zahlen schrieb Nizzas Bürgermeister, Christian Estrosi, auf Twitter: "Ich rufe mehr denn je dazu auf, die Abstandsregeln zu respektieren." Bereits in der vergangenen Woche hatten einige Lokalpolitiker im Osten des Landes auf strengere Maßnahmen gedrängt und zumindest örtliche Beschränkungen gefordert.