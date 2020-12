blue office® Kundenspezifisch angepasst - Anpassungen schnell und preiswert realisieren (FOTO)

Hochdorf/Schweiz (ots) - Das Schweizer IT-Unternehmen blue office consulting ag

Mit kundenspezifisch erstellten blue office® Add-Ins werden effiziente Abläufeerzielt, Eingabefehler vermieden und letztendlich kostensparender gearbeitet.Die Add-Ins bewältigen zeitintensive Arbeitsvorgänge wie den Importverschiedenster Daten oder entfernter verrechenbarer Zählerstände. Auchmandantenübergreifende interne Aufträge sowie Verrechnungen gehören dazu.Adressen, Artikel, Belege für verschiedene Mandanten können bei Bedarf einmaligerfasst werden."Haben Sie Prozesse, bei denen Sie sich fragen, ob das nicht einfacher geht undmöchten Sie täglich wiederkehrende Aufgaben rationalisieren oder mehrereArbeitsschritte automatisiert in einem Prozess durchführen?", fragt MoritzNeuschütz und führt weiter aus: "Wir bieten mit blue office® unsererERP-Software für KMU, den Unternehmen eine ideale und kostengünstige Alternativefür den wachsenden und erforderlichen Digitalisierungsprozess."blue office® zählt seit Jahren zu den meist verkauften Softwareapplikationen fürkleine- und mittlere Unternehmen (KMU) und das nicht ohne Grund.Ob Auftragsbearbeitung, Projektadministration oder Bestellwesen, blue office®unterstützt die Kunden effizient in jedem Bereich ihrer Unternehmen.Über die blue office consulting ag:Die blue office consulting ag http://www.blue-office.ch/ mit Sitz in Hochdorf,Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung undWarenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung umIndividualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 inder Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein,Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wirdDeutschland durch die 100 prozentige Tochter der blue office consulting ag, derblue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor SeebacherAutomation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlandedurch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern vonERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office®bietet Lösungen fürkleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den BereichenAuftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowieZeiterfassung.Pressekontakt:blue office consulting agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11Fax: +41 41 911 07 14mailto:presse@blue-office.chhttp://www.blue-office.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150835/4799910OTS: blue office consulting ag