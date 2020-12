Dr. Klaus Jansen übernimmt die Geschäftsführung der Zuse-Gemeinschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Am 1. Januar 2021 übernimmt Dr. Klaus Jansen die Geschäftsführung

der Zuse-Gemeinschaft. Er folgt auf Dr. Annette Treffkorn, die seit Gründung des

Verbundes von nunmehr 76 Forschungsinstituten im Jahr 2015 die Geschäftsstelle

leitete und in den Ruhestand geht.



Dr. Jansen (52) kommt vom industriellen Fachverband TUDALIT zur

Zuse-Gemeinschaft. Zuvor war er Leiter Forschungspolitik bei der AiF Projekt

GmbH sowie langjähriger Geschäftsführer des Forschungskuratoriums Textil, dem

zentralen Forschungsnetzwerk für die Textil- und Bekleidungsindustrie. Der

promovierte Chemiker und Technische Betriebswirt begann seine Karriere bei einem

Konsumgüterhersteller in Düsseldorf. Danach wechselte Klaus Jansen als

Entwicklungsleiter in ein mittelständisches Textilunternehmen.







Verbund einen erfahrenen Netzwerker mit starkem fachlichen Hintergrund gewonnen

zu haben, der unsere Anliegen gegenüber Politik und Stakeholdern überzeugend

vertreten kann", erklärt der Präsident der Zuse-Gemeinschaft, Prof. Martin

Bastian, anlässlich des bevorstehenden Übergangs. Er dankte Dr. Treffkorn für

ihre engagierte und außerordentlich erfolgreiche Tätigkeit bei der

Interessenvertretung eines jungen Forschungsverbundes gegenüber Parlament und

Ministerien.



"Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen an der Schnittstelle von

Forschungs- und Wirtschaftspolitik", sagte Dr. Jansen anlässlich seiner

Bestellung zum Geschäftsführer. "Corona zeigt uns die Bedeutung eines

erfolgreichen Forschungstransfers für Wirtschaft und Gesellschaft auf. Nur mit

Innovationen aus der Wissenschaft, die in der Industrie ankommen, können die

Unternehmen ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit erhalten und stärken", so

Jansen. Wie bisher Dr. Treffkorn, so ist Jansen ab 1. Januar in Personalunion

auch Geschäftsführer des Verbandes Innovativer Unternehmen (VIU).



Pressekontakt:



Kontakt für die Redaktion

Alexander Knebel

Pressesprecher

T: 030 555 736 98

mailto:knebel@zuse-gemeinschaft.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151214/4799930

OTS: Zuse-Gemeinschaft





"Wir sind froh, mit Klaus Jansen für unseren branchen- und technologieoffenenVerbund einen erfahrenen Netzwerker mit starkem fachlichen Hintergrund gewonnenzu haben, der unsere Anliegen gegenüber Politik und Stakeholdern überzeugendvertreten kann", erklärt der Präsident der Zuse-Gemeinschaft, Prof. MartinBastian, anlässlich des bevorstehenden Übergangs. Er dankte Dr. Treffkorn fürihre engagierte und außerordentlich erfolgreiche Tätigkeit bei derInteressenvertretung eines jungen Forschungsverbundes gegenüber Parlament undMinisterien."Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen an der Schnittstelle vonForschungs- und Wirtschaftspolitik", sagte Dr. Jansen anlässlich seinerBestellung zum Geschäftsführer. "Corona zeigt uns die Bedeutung eineserfolgreichen Forschungstransfers für Wirtschaft und Gesellschaft auf. Nur mitInnovationen aus der Wissenschaft, die in der Industrie ankommen, können dieUnternehmen ihre Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit erhalten und stärken", soJansen. Wie bisher Dr. Treffkorn, so ist Jansen ab 1. Januar in Personalunionauch Geschäftsführer des Verbandes Innovativer Unternehmen (VIU).Pressekontakt:Kontakt für die RedaktionAlexander KnebelPressesprecherT: 030 555 736 98mailto:knebel@zuse-gemeinschaft.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/151214/4799930OTS: Zuse-Gemeinschaft