Wie der Post-Chef Frank Appel im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte, rechnet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2020 mit einem Rekordgewinn. Frische Quartalszahlen zu Q4 legt der Konzern erst am 09. März 2021 vor. Bis dahin kann noch viel passieren, ein Aufwärtstrend in der Aktie ist jedoch klar erkenn bar. Im Bereich der Verlaufshochs aus 2017/2018 tut sich der Wert aber noch schwer. Erst bei einem nachhaltigen Anstieg über diese Hürde dürfte ein mittelfristiger Kurszuwachs einsetzen.

Im Konsolidierungsmodus

Solange die grobe Seitwärtsphase bestehend seit Ende August zwischen den Kursmarken von 38,00 und 43,50 Euro in der Aktie der Deutschen Post anhält, ist das Handelsgeschehen zunächst als neutral zu bewerten. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Hürde dürfte weiteres Kurspotenzial freisetzen und rechnerisch in den Bereich des 138,2 % Fibonacci-Retracements sowie der Kursmarke von 49,71 Euro weiter aufwärts führen. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, kann der Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB9NFY in Erwägung gezogen werden. Auf mittelfristiger Basis ergibt sich damit Kurspotenzial von 200 Prozent. Sollte jedoch der markante Unterstützungsbereich zwischen 37,29 und 38,00 Euro verlassen werden, droht dem Papier ein Abschlag auf rund 35,00 Euro. Darunter findet der Wert bei 31,15 Euro eine weitere große Unterstützung vor.