Neuigkeiten der Wattner AG: Beendigung des Wattner SunAsset 3 und Auswirkungen der EEG-Novelle

Die Wattner AG beendet per 31.12.2020 den Wattner SunAsset 3 mit 176,73 Prozent Gesamtmittelrückfluss. Die EEG-Novelle 2021 bewertet die Gesellschaft als grundsätzlich positiv, da sie die Förderung von Freiflächenanlagen verstärkt.Am 01.01.2021 tritt die Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Kraft. Der Bundesrat hatte diese am 18.12.2020 – einen Tag nach Vorlage durch den Bundestag – gebilligt. Das Ziel der EEG-Novelle ist ein ehrgeiziges: Bis 2030 soll der Ökostromanteil in Deutschland aus 65 Prozent ausgeweitet werden; noch vor 2050 sollen die gesamte Stromerzeugung und der gesamte Stromverbrauch treibhausgasneutral gestaltet werden. Ob die Änderungen am Gesetz genügen, um diese Ziele zu erreichen, ist umstritten.