Der Eisenerz-Preis schreibt auch in den letzten Handelstagen des Jahres unverändert an seiner Comebackgeschichte. Der Druck auf der Oberseite will nicht abebben. Eisenerz hat das Momentum auf seiner Seite.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 14.12. hieß es unter anderem „[…] Eisenerz hat seine Aufwärtsbewegung mittlerweile auf 150 US-Dollar ausgebaut. Die fundamentalen Preiskatalysatoren haben zwar weiterhin ihre Bedeutung, doch werden sie zunehmend von charttechnischen Aspekten überlagert. Jedes frische Kaufsignal verstärkt die Aufwärtsbewegung nach dem Motto „die Hausse nährt die Hausse“. War die Bewegung bereits zum Zeitpunkt der letzten Kommentierung noch als überkauft zu bezeichnen, so trifft es derzeit die Einschätzung „überhitzt“ wohl besser. Kurzum: Noch weist Eisenerz keine signifikanten Anzeichen einer Top-Bildung aus, doch die Fahnenstange mahnt zur Vorsicht. (Kräftige) Korrekturbewegungen sind nicht auszuschließen. Diese verbleiben im besten Fall weiterhin oberhalb von 120 US-Dollar. Mit einem erfolgreichen Ausbruch über die 150 US-Dollar würde sich Eisenerz hingegen zunächst weiteres Aufwärtspotential in Richtung 165 US-Dollar eröffnen.“

In der Folgezeit initiierte Eisenerz den Vorstoß über die 150 US-Dollar. Auch wenn dieser Vorstoß noch nicht den möglichen Zielbereich von 165 US-Dollar erreicht hat, so konnte er zwischenzeitlich doch an Relevanz gewinnen. Aktuell steuert Eisenerz den untergeordneten Zielbereich von 156,5 US-Dollar an bzw. hat diesen bereits mehr oder weniger erreicht.

Das fundamentale Umfeld für Eisenerz stellt sich weiterhin positiv dar. Nicht zuletzt dürfte man am Markt auch wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, dass US-Präsident Trump nun doch gewillt ist, das umfangreiche US-Konjunkturpaket, welches er bis zuletzt ja noch blockierte, durchzuwinken.

Kurzum: Eisenerz zeigt noch keine Anzeichen einer Schwäche, doch die Bewegung ist deutlich überkauft. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist beachtlich. Etwaige Rücksetzer und Korrekturbewegungen sollten daher nicht überraschen. Es wäre ideal, wenn sich Verschnaufpausen jedoch oberhalb von 150 US-Dollar abspielen würden. In jedem Fall gilt es weiterhin, einen Rücksetzer unter die 125 / 120 US-Dollar unter allen Umständen zu verhindern. Auf der Oberseite heißen die möglichen Bewegungsziele 156,5 US-Dollar und 165,0 US-Dollar.