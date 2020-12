Nachdem die täglichen Mittelzuwächse in dieser Zeit im Vergleich mit anderen Immobilien-Crowdfundings eher durchschnittlich betrugen, konnte Exporo innerhalb nur eines Tages 380.000 € einsammeln.

Die beiden Exporo-Projekte „Drogerie- und Gesundheitszentrum in der Schlossstrasse“ (Mülheim a.d. Ruhr) und „Im Altstadt Quartier“ (Bremen) konnten Mitte Dezember überraschende Mittelzuflüsse erzielen. Beide Projekte stehen Anlegern schon seit mehreren Wochen für eine Zeichnung zur Verfügung. Nachdem die täglichen Mittelzuwächse in dieser Zeit im Vergleich mit anderen Immobilien-Crowdfundings eher durchschnittliche 60.000 Euro (Projekt in Mülheim) bzw. sogar lediglich 7.000 (Projekt in Bremen) betrugen, konnte Exporo innerhalb nur eines Tages 200.000 Euro (!) für das erste Projekt und 180.000 Euro (!) für das zweite Projekt einsammeln. Vermutlich ist es dem Sales-Team von Exporo gelungen, einen oder mehrere institutionelle Investoren für diese Projekte zu gewinnen.

Das Crowdfunding „Drogerie- und Gesundheitszentrum in der Schlossstrasse“ dient dem Erwerb eines Wohn- und Geschäftshauses in der Innenstadt von Mülheim mit Rossmann als Hauptmieter. Anlegern wird eine prognostizierte Gesamtrendite von 5,9% bei einer Laufzeit von 10 Jahren.