HAMBURG (dpa-AFX) - Der Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen Encavis wächst seit Jahren dank Übernahmen und neu eröffneter Wind- und Solarparks. Das Unternehmen ist ein Profiteur der Klimawende. Denn um die Treibhausgasemissionen deutlich zu verringern, wollen viele Regierungen den Anteil der regenerativen Energien an der Stromerzeugung ausbauen. Allerdings ist das Geschäft mit Solarparks und Windkraftanlagen stark vom Wetter abhängig. Was bei Encavis los ist, was die Aktie bewegt und was die Experten dazu sagen:

Die Encavis AG (vormals Capital Stage AG) ging aus der 2001 erfolgten Fusion der börsennotierten HWAG Hanseatisches Wertpapierhandelshaus AG und dem Risikokapital-Spezialisten Futura Capitalis hervor. Zu Beginn war das Unternehmen eine Kapitalbeteiligungsgesellschaft und hielt Anteile an Solarunternehmen wie Conergy und Inventux Solar Technologies. In den Folgejahren wandelte sich das Unternehmen zu einem Investor und Betreiber von Solarparks und Windkraftanlagen. Nach der Übernahme von Chorus Clean Energy wurde 2018 aus der Capital Stage AG die Encavis AG.

In den vergangenen Jahren ist Encavis vor allem dank Übernahmen und neu eröffneter Parks mit Wind- und Solaranlagen gewachsen. Aktuell umfasst das Portfolio insgesamt 192 Solar- und 86 Windparks mit einer Leistung von rund 2,5 Gigawatt in Deutschland, Italien, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Finnland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Spanien. Davon betreibt der Konzern 26 Solarparks und 44 Windparks für Dritte.

Dabei dürfte Encavis auch weiterhin von der Klimawende profitieren. So will etwa die Europäische Union den Anteil von Windstrom vor Europas Küsten bis 2030 verfünffachen. Dafür schlägt die EU-Kommission vor, die Kapazität von heute zwölf auf 60 Gigawatt bis 2030 auszubauen, bis 2050 sogar auf 300 Gigawatt. Dafür sollen in den nächsten drei Jahrzehnten 800 Milliarden Euro in Windkraft und andere erneuerbare Energien auf See investiert werden, um die EU-Klimaziele zu erreichen.

Allerdings spielt für das Unternehmen das Wetter eine wichtige Rolle. So sorgte etwa eine geringere Sonneneinstrahlung in Frankreich und Italien in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres für einen Umsatzrückgang im Solarpark-Portfolio. Dank neuer Windpark-Anlagen in Dänemark konnte Encavis in dem Zeitraum dennoch die Erlöse im Konzern insgesamt um rund fünf Prozent steigern.