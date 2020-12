DGAP-Adhoc IGP Advantag AG: Auftrag zum Umbau eines Hotels in eine Spezialklinik erhalten (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 28.12.2020, 12:29 | 77 | 0 | 0 28.12.2020, 12:29 | IGP Advantag AG: Auftrag zum Umbau eines Hotels in eine Spezialklinik erhalten ^

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung IGP Advantag AG: Auftrag zum Umbau eines Hotels in eine Spezialklinik erhalten

Berlin, 28.12.2020 - Die IGP Advantag AG (ISN DE000A1EWVR2, WKN A1EWVR) hat heute über ihre Tochtergesellschaft IGP Projekt GmbH seitens der Objektgesellschaft den Auftrag über die im Zusammenhang mit einem Umbau anstehenden Generalübernehmermaßnahmen erhalten.

Demnach ist die IGP Projekt GmbH beauftragt, ein zuvor Inhabergeführtes Hotel mit 76 Zimmern in der Schaperstraße in Berlin-Wilmersdorf zu einer Klinik, insbesondere für Kinder- und Jugendpsychiatrie, umzubauen. Hierbei wird das Gebäude für die neue Nutzung von 2.950 auf 3.525 qm vergrößert. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf einen mittleren einstelligen Millionenbetrag und wird im kommenden Geschäftsjahr 2021 umsatz- und ergebniswirksam.

