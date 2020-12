Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vollautonomer LadevorgangDer Laderoboter - gestartet via App oder Car-to-X-Kommunikation - agiertvollkommen autonom. Er steuert eigenständig das zu ladende Fahrzeug an undkommuniziert mit ihm. Vom Öffnen der Ladeklappe, über das Anschließen desSteckers bis hin zum Entkoppeln. Der gesamte Vorgang verläuft ohne menschlicheBeteiligung. Um mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden zu können, bringt dermobile Roboter einen Anhänger als fahrbaren Energiespeicher zum Fahrzeug,schließt diesen an und lädt damit die Batterie des E-Fahrzeugs auf. DerEnergiespeicher bleibt während des Ladevorgangs beim Auto. Der Roboter kümmertsich unterdessen um das Laden weiterer Fahrzeuge. Ist der Service beendet, holter den mobilen Energiespeicher eigenständig ab und bringt ihn zurück zurzentralen Ladestation.Link zum Film (https://www.youtube.com/watch?v=Fk_j1m7ck0c)Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Group Components: "Dernachhaltige Aufbau einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur ist eine zentraleAufgabe, die die ganze Branche fordert. Wir entwickeln Lösungen, die helfen,aufwändige Einzelmaßnahmen zu vermeiden. Der mobile Laderoboter und auch unsereflexible Schnellladesäule sind solche Lösungen." Die Unternehmenseinheitarbeitet aktuell an einer kompletten DC-Ladefamilie. Die flexibleSchnellladesäule startet bereits Anfang 2021 in den Markt. Die DC-Wallboxbefindet sich seit einigen Wochen in einem Pilotversuch an mehreren deutschenProduktionsstandorten des Unternehmens. Der mobile Laderoboter hat erfolgreichden Prototypen-Status erreicht und soll nun intensiv weiterentwickelt werden.Eine der Voraussetzungen für die Marktreife ist unter anderem die