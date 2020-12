Berlin (ots) - Der deutsche Mittelstand lässt sich trotz Corona nicht

unterkriegen. Dies zeigen die Ergebnisse der aktuellen Unternehmerumfrage

2020/21 des BVMW mit über 2.300 Teilnehmern. Demnach ist die große Mehrheit der

Mittelständler zuversichtlich, was das eigene Unternehmen angeht: Über 70

Prozent schätzen die eigene Geschäftslage als befriedigend oder besser ein, und

knapp 70 Prozent erwarten eine gleichbleibende oder sogar günstigere Entwicklung

der Geschäftslage in den kommenden 12 Monaten.



Pessimistisch sind die Unternehmer dagegen bei der gesamtwirtschaftlichen

Entwicklung für 2021: Über 60 Prozent erwarten eine Rezession in Deutschland.

Entsprechend stark schlägt sich die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit auf

die geplante Investitionstätigkeit nieder: Nur 25 Prozent wollen in den nächsten

12 Monaten ihr Investitionsvolumen steigern, knapp 40 Prozent aber weniger

investieren als in diesem Jahr.







"Die Bundesregierung muss jetzt die Weichen für Investition und Wachstum in 2021stellen. Millionen Mittelständler und Selbstständige erwarten besserewirtschaftliche Rahmenbedingungen, um wieder Vertrauen fassen zu können. Deshalbsagen wir Nein zu allen Plänen, den Mittelstand durch höhere Steuern zusätzlichzu belasten", erklärt BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger.Fast 85 Prozent sprechen sich für die Fortführung staatlicher Hilfen für von derCorona-Pandemie betroffene Unternehmen auch im Jahr 2021 aus. Neben Corona (83%)leiden die Unternehmen besonders unter Bürokratie (60%) und staatlicherRegulierung (rd. 38%). Es folgt bei den Negativfaktoren der Fachkräftemangel(36%). Die Mittelständler sehen daher Bürokratieabbau (84%) als dringlichstewirtschaftspolitische Aufgabe der Bundesregierung an, gefolgt vom beschleunigtenBreitbandausbau (62%) und Senkung der Unternehmenssteuern (55%).Bei der klassischen Sonntagsfrage erreichen Union (43,3%; 2019: 31) und FDP(20,8%; 2019: 29) zusammen eine klare Mehrheit. Es folgen Grüne (13,2%; 2019:15) und AfD (7,6%; 2019: 10). Klare Verlierer sind wie schon im Vorjahr SPD(3,2%; 2019: 3,0) und Linke (2,5%; 2019: 2,5).In die Umfrage waren erstmals auch vier Partner der Mittelstandsallianzeingebunden, einem Zusammenschluss von 32 mittelständisch geprägten Verbändenunter dem Dach des BVMW.Christiane Leonard, Hauptgeschäftsführerin Bundesverband DeutscherOmnibusunternehmer (bdo): "Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich dieCorona-Krise die einzelnen Sektoren im Mittelstand erfasst hat. DieSchlussfolgerung muss lauten, dass wir in den kommenden Monaten und Jahrenjeweils passgenaue Hilfs- und Aufbaumaßnahmen brauchen."Dr. Oliver Grün, Präsident Bundesverband IT-Mittelstand (BITMi): "Die Umfragezeigt deutlich, dass beim Breitbandausbau enormer Nachholbedarf besteht. Dermoderne Mittelstand braucht dringend eine zeitgemäße digitale Infrastruktur, umim internationalen Wettbewerb mitzuhalten. Die neue TKG-Novelle derBundesregierung muss daher so angepasst werden, dass bisher unterversorgteGewerbegebiete zügig und mit Vorrang ans schnelle Netz angebunden werden."Marco Junk, Geschäftsführer Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW): "DieWirtschaft hat sich sehr schnell durch Home-Office und Online-Lösungen auf diePandemie eingestellt: Das offenbarte aber auch das bekannte Defizit eines immernoch vielerorts mangelnden Breitbandausbaus, gerade in strukturschwachenRegionen. Die Bundesregierung war und ist umso dringender aufgefordert, dieseLücken zu schließen."Thomas Keiser, Geschäftsführer Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel(IKW): "Die Schönheits- und Haushaltspflege-Industrie mit ihrem hohenMittelstandsanteil von 85 Prozent trägt mit ihren Produkten und ihrerwirtschaftlichen Stabilität zur Bewältigung der Krise bei. Die Branche kämpftallerdings mit erschwerten Außenhandelsbedingungen und den Schließungen vonParfümerien und Friseuren. Daher ist es wichtig, dass Verkaufsflächen mit gutenHygienekonzepten geöffnet sind, und der Export unterstützt wird."Hier der Link zu den Umfrageergebnissen:https://ots.de/U2rAsUPressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/4800015OTS: BVMW