Bahn verzeichnet zu Weihnachten 50 Prozent weniger Reisende

BERLIN (dpa-AFX) - Über die Feiertage sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nur halb so viele Menschen mit der Bahn gereist wie im Jahr zuvor. "Zwischen dem 23.12. und dem 27.12. haben wir rund 700 000 Reisende verzeichnet", teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Die Auslastung in den Fernverkehrszügen lag im Durchschnitt in dieser Zeit bei lediglich rund 25 Prozent. In den Tagen vor Weihnachten hatte der bundeseigene Konzern noch mit einer Auslastung über die Feiertage von durchschnittlich 35 bis 40 Prozent gerechnet.

In den vergangenen Jahren lag die Auslastung zu Weihnachten demnach im Schnitt bei 70 Prozent und in der Spitze bei bis zu 100 Prozent.