EVANGroup veröffentlicht Finanzergebnisse 2019



* Nettoverlust steigt von 3.119 TEuro auf 68.911 TEuro

* Konzentration auf livinit-Strategie für urbane Micro-Wohn-Lösungen

* Fortführung des Geschäfts trotz Covid-19-Pandemie uneingeschränkt gesichert



Valletta, 28. Dezember 2020: EVAN Group plc (EVAN) (ISIN DE000A19L426 / WKN A19L42) gibt die testierten Geschäftsergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt. In diesem entstand ein Nettoverlust in Höhe von 68.911 TEuro nach 3.119 TEuro im Geschäftsjahr 2018. Grund dafür war hauptsächlich die Einstellung und Abschreibung der Aktivitäten bei der Shopinit GmbH bedingt durch gesunkene Einnahmen im Retailsektor. Die Gesellschaft hat sich inzwischen entschieden, dieses Geschäftsfeld nicht mehr fortzuführen und wird sich künftig auf innovative Wohnkonzepte im städtischen und großstädtischen Umfeld konzentrieren (vgl. Pressemitteilung vom 13. März 2020).



Im Rahmen der mit der strategischen Neuausrichtung verbundenen Bilanzverkürzung ist eine Reduzierung des Grundkapitals auf 27.000 TEuro beabsichtigt. Dieser Vorgang wird keine Auswirkungen auf den Cashflow oder die Finanzposition der EVAN Group plc haben und wird durch die Reduktion des Verlustvortrags und ausgegebene Anleihen kompensiert.



"2019 hat uns gezeigt, dass es richtig und wichtig ist seine Marktpositionierung laufend zu überprüfen. In unserem Fall bedeutet das eine Konzentration auf die Entwicklung und Verwaltung von Wohnimmobilien im Segment der Micro-Appartments", erklärt Stefan Feuerstein, Director der EVAN Group. "Hierbei spielen Groß- und Universitätsstädte mit vielen Wochenendpendlern und einem überproportionalen Anteil an Single-Haushalten eine zentrale Rolle."



Die Fortführung der Geschäftstätigkeit der EVAN Group plc ist ungeachtet der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und den Immobilienmarkt im Besonderen uneingeschränkt gesichert.

Über die EVANGroup plc:



Die EVANGroup plc ist ein institutioneller Eigentümer und Betreiber gewerblicher Immobilien in den Top-10-Städten Deutschlands, der mit seiner langjährigen Erfahrung Wertsteigerungen in unterversorgten Marktnischen wie Micro-Living für Studenten und Berufstätige, bezahlbare Unterkünfte für Fachpersonal erzielt. EVAN tritt in die Fußstapfen der UNIMO Real Estate Holding AG, mit der die Eigentümer von EVAN in den vergangen zwei Jahrzehnten zahlreiche Transaktionen erfolgreich abgeschlossen haben.