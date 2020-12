Köln (ots) - Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind das Herz der

deutschen Wirtschaft. Wie gehen diese Unternehmen mit der Corona Pandemie um und

wie schätzen sie mit Blick auf das Jahr 2021 den weiteren wirtschaftlichen

Verlauf in der Krise ein? Diese Fragen stellte die Zurich Versicherung

Deutschland zusammen mit dem Marktforschungsinstitut HEUTE UND MORGEN GmbH kurz

vor dem zweiten Lockdown im Rahmen einer Umfrage unter KMU in Deutschland.



KMU sehen wirtschaftliche Entwicklung 2021 mehrheitlich optimistisch





Die Hoffnung ruht auf der Wirksamkeit der Covid-19 Impfstoffe. Im Vertrauendarauf blickt die große Mehrheit der Befragten (70 Prozent) optimistisch auf dieallgemeine wirtschaftliche Entwicklung in 2021: 45 Prozent der Befragtenerwarten eine leichte Wiederbelebung der Wirtschaft insgesamt, jeder Vierte (26Prozent) glaubt sogar an eine deutliche Wiederbelebung. Knapp jeder Dritte (30Prozent) ist dagegen skeptisch und glaubt noch nicht an eine signifikanteErholung der Wirtschaft.Diese Einschätzung spiegelt sich auch in der unternehmerischen Haltung zumöglichen Chancen der Pandemie wider: 38 Prozent sehen in der Krise einenDigitalisierungs-Beschleuniger. Einen Katalysator für gänzlich neue Trends sehenimmerhin 18 Prozent aller Befragten. Eine besondere Chance in der CoronaPandemie für ihr vorhandenes Geschäftsmodell sehen rund 15 Prozent.Sorge vor höheren Abgaben und SteuernBesondere Sorge äußerten die Befragten in Bezug auf die Auswirkungen derstaatlichen Schuldenlast infolge der Corona-Pandemie. 71 Prozent aller KMUäußerte die Sorge, dass die Schuldenlast in höheren Abgaben und Steuern mündenkönnte. "Es ist zu befürchten, dass das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz, dasUnternehmen eigentlich entlasten soll, zu kurz greift", so Jawed Barna, Mitglieddes Vorstands der Zurich Gruppe Deutschland und unter anderem auch zuständig fürdas KMU-Geschäft. "Mit dem Steuerhilfe-Gesetz wurde der Verlustrücktrag deutlichausgeweitet. Allerdings wäre es gerade für die KMU-Unternehmen hilfreich, wennVerluste nicht nur mit Gewinnen aus 2019, sondern auch mit denen aus 2018verrechnet werden könnten."Skepsis beim Blick auf die Entscheidungen der PolitikDie Befürchtung vor höheren Abgaben und Steuern schlägt sich auch im Vertrauenin die Politik nieder. Hier zeigen sich die befragten KMU gespalten: 41 Prozentder Befragten geben an, dass sich ihr Politikvertrauen eher oder deutlichverringert hat. 17 Prozent äußerten dagegen ein eher gestärktes Vertrauen in die