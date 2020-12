Jyske Realkredit A/S, Transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them Nachrichtenquelle: globenewswire | 28.12.2020, 14:23 | 21 | 0 | 0 28.12.2020, 14:23 | Jyske Realkredit A/S, ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner 28. december 2020 Indberetning nr. 125 / 2020 Indberetning og offentliggørelse af transaktioner foretaget af personer, der udfører ledelsesansvar og personer, der er tæt forbundet med dem i overensstemmelse med EU-Kommissionens forordning om markedsmisbrug. Yderligere detaljer henvises til de vedhæftede filer. Med venlig hilsen Jyske Realkredit Attachment Jyske Realkredit UK 23.12.2020

