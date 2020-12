- Über die Didi Chuxing-App können Fahrgäste dieses maßgeschneiderte Online-Auto in mehreren Städten anmieten

New York, 28. Dezember 2020 - Ideanomics (NASDAQ: IDEX) ("Ideanomics" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass sein Unternehmen Mobile Energy Global ("MEG") und sein Vertragspartner Qingdao Chengyang Medici eine Vereinbarung mit Meihao Chuxing, einem Joint Venture zwischen BYD und Didi, zum Kauf von zunächst 2.000 Exemplaren des Modells BYD D1 unterzeichnet haben. Die Ride-Hailing-Fahrzeuge sind für den Einsatz in mehreren Städten in China vorgesehen, wobei die Auslieferungen voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021 beginnen werden.

"Der D1 ist ein sehr durchdachtes Ride-Hailing-EV und ist ein Höhepunkt des neuesten Designs und der neuesten Technologie, um Fahrern und ihren Kunden ein angenehmes Reiseerlebnis zu bieten. Wir freuen uns sehr, mit Meihao Chuxing und BYD zusammenzuarbeiten, um den Verkauf des D1 zu fördern", sagte Alf Poor, Ideanomics CEO. "Unterstützt durch ein tragfähiges staatliches Subventionsprogramm ist die Verbreitung von EVs in China ein Beweis für den Wert, den öffentliche und private Partnerschaften bei großen globalen Herausforderungen bringen können. Wir freuen uns darauf, diese Art von Partnerschaften auszubauen und weitere innovative Fahrzeuge wie den D1 für unsere Taxi- und Ride-Hailing-Kunden einzuführen."

Meihao Chuxing (Hangzhou) Automobile Technology Co., Ltd. wurde 2019 als 65/35-Joint-Venture zwischen BYD und Didi gegründet, wobei BYD die Mehrheit der Anteile hält. Das im November 2020 auf den Markt gebrachte Modell BYD D1 wurde von BYD und Didi gemeinsam entwickelt und ist das weltweit erste maßgeschneiderte, vollelektrische Auto für Ride-Hailing. Die Fahrzeuge verfügen über das L2 Assisted Driving System, sind mit einem Flottenmanagementsystem verbunden, das großen Fuhrparkbetreibern hilft, den Betriebsstatus zu verfolgen und zu optimieren, Echtzeit-Energiemanagement sowie eine Vielzahl weiterer Sicherheits- und Komfortfunktionen. Der BYD D1 ist mit seiner neuesten Blade-Batterie (LFP-Chemie) mit einer Reichweite von 418 km (260 Meilen) ausgestattet und kann eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h (81 mph) erreichen. Didi Chuxing bewirbt und setzt den Ride-Hailing-Service in einer Reihe von chinesischen Städten ein. Fahrgäste können den maßgeschneiderten Ride-Sharing-Service über die Didi-App bestellen.