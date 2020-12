SKODA AUTO feiert 2021 bedeutende Jubiläen der Unternehmensgeschichte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

- Titelgewinn von SKODA in der Tourenwagen-Europameisterschaft mit dem SKODA 130RS jährt sich 2021 zum 40. Mal- Viele wichtige SKODA Modelle feiern im kommenden Jahr runde Jubiläen ihrerProduktionsanläufeFür SKODA AUTO steht auch das kommende Jahr im Zeichen zahlreicher wichtigerJahrestage: Nach dem 125. Jubiläum der Unternehmensgründung in diesem Jahrfeiert der Automobilhersteller 2021 seine 30-jährige Zugehörigkeit zumVolkswagen Konzern. Außerdem liegt der Beginn des erfolgreichenMotorsport-Engagements im Jahr 1901 dann 120 Jahre zurück. Zudem stehen fürwichtige Modelle des Portfolios im Jahr 2021 runde Jubiläen an. So feiert SKODAden Marktstart der ersten modernen OCTAVIA-Generation vor 25 Jahren und dasDebüt des SUPERB vor 20 Jahren.120 Jahre Motorsport-Tradition mit Technologie aus Mladá BoleslavEnde 1895 gründeten Václav Laurin und Václav Klement ihr Unternehmen, das späterSKODA AUTO werden sollte. Bereits im Folgejahr produzierte die junge Firma fünfverschiedene Fahrradmodelle, ab 1899 erweiterten Motorräder die Modellpalette -und mit diesen begann vor 120 Jahren die stolze Motorsporttradition derFahrzeuge aus Mladá Boleslav. Gleich der Auftakt taugte zur Legendenbildung: Am29. Juni 1901 beendete Werksfahrer Narcis Podsednícek im Sattel einesL&K-Motorrads das anspruchsvollste Rennen dieser Zeit - die 1.196 Kilometerlange Wettfahrt von Paris nach Berlin. Ein großer Motorsport-Erfolg jährt sich2021 bereits zum 40. Mal: 1981 gewann SKODA den Markentitel derTourenwagen-Europameisterschaft. Der SKODA 130 RS, auch als "Porsche des Ostens"bekannt, erwies sich auf der Rundstrecke in seiner Klasse als Maß der Dinge. Am27. September 1981 sicherte sich SKODA mit den wendigen Coupés beim letztenSaisonlauf in Zolder die Meisterschaft.Häufig stellten die Fahrzeuge aus Mladá Boleslav ihre Qualitäten bei derlegendären Rallye Monte Carlo unter Beweis. Vor bald 85 Jahren, am 2. Februar1936, errangen Zdenek Pohl/Jaroslav Hausman im Cockpit des Roadster-ModellsSKODA POPULAR Sport den zweiten Platz in der Klasse bis 1500 cm3. Vorausgegangenwar die traditionelle Sternfahrt nach Monaco, die für Pohl und Hausman in Athenstartete. Nach 3.852 Kilometern bei anspruchsvollen winterlichen Bedingungenerreichten die beiden im POPULAR Sport das Ziel in Monaco ohne Strafpunkte. Auchin den folgenden Jahrzehnten errang SKODA große motorsportliche Meilensteine.