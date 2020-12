Der BVTE setzt Maßstäbe für die Qualität und Sicherheit von E-Zigaretten

Berlin (ots) - E-Zigaretten ermöglichen im Vergleich zu herkömmlichen

Tabakprodukten einen potenziell risikoärmeren Nikotingenuss - aber Verdampfer

und Liquids sollten geprüfte Qualitätsware aus dem Fachhandel sein.



Speziell in Deutschland unterliegt die Herstellung von E-Zigaretten und deren

Liquids bereits hohen gesetzlichen Anforderungen. Um die bestmögliche Qualität

und Sicherheit für ihre Produkte zu gewährleisten und das Vertrauen der

Verbraucher in diese Produktkategorie zu stärken, gehen die

BVTE-Mitgliedsunternehmen nun einen Schritt weiter und haben für die Herstellung

von E-Zigaretten zusätzliche wichtige Kriterien identifiziert ( LINK:

"BVTE-Aussagen zur Qualität und Sicherheit von E-Zigaretten

(https://www.bvte.de/flyer/BVTE_Flyer_EZigarette_dt/mobile/index.html) ").





Wesentliche Bestandteile von Liquids, wie Propylenglykol, Glycerin und Nikotinsollten ausschließlich von pharmazeutischer Reinheit sein und alle anderenInhaltsstoffe für die Verwendung in Lebensmitteln geeignet sein.Zusätzlich stellen die BVTE-Unternehmen Überlegungen zur Risikobewertung inBezug auf die Inhalation und einer potenziellen thermischen Zersetzung an. Ausdiesem Grund sollte in Liquids zum Beispiel keine Sucralose verwendet werden.Die Herstellung von Liquids und E-Zigaretten sollte immer angepasst an denaktuellen wissenschaftlichen Stand unter Berücksichtigung von Standardserfolgen. Diese Standards der Normungsinstitutionen DIN, CEN und ISO legen dietechnischen und qualitativen Anforderungen an Produkte fest. Die Experten derBVTE-Unternehmen unterstützen aktiv die Arbeit an diesen Standards rund um dasThema elektronische Zigaretten - im Bereich Inhaltsstoffe, Geräte undEmissionen.Die "BVTE-Aussagen zur Qualität und Sicherheit von E-Zigaretten" sollen einenBeitrag dazu leisten, das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher indiese potenziell risikoärmeren Produkte zu stärken. Jan Mücke,Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Tabakwirtschaft und neuartigerErzeugnisse (BVTE), erklärte dazu heute in Berlin: "Unsere Mitgliedsunternehmenbieten als verantwortungsvolle Hersteller qualitativ hochwertige E-Zigarettenund Liquids für erwachsene Nikotin-Konsumenten an. Es ist an der Zeit, dass diePolitik potenziell weniger schädliche Produkte als Chance anerkennt und dieAkzeptanz und Verbreitung dieser Erzeugnisse im Markt durch eine angemesseneRegulierung und eine umfassende Verbraucheraufklärung unterstützt."Bei vielen Konsumenten besteht eine erhebliche Unsicherheit über dieseneuartigen Produkte. Diese wurde verstärkt durch die Vorkommnisse in den USA imJahr 2019. Da kam es zu einer Serie von schweren Lungenentzündungen undTodesfällen unter Konsumenten von elektronischen Zigaretten, die mitVitamin-E-Acetat gepanschte THC-Liquids vom Schwarzmarkt konsumiert hatten. DieVorkommnisse in den USA hatten sowohl auf Seiten der Konsumenten als auch in derPolitik in Deutschland zu massiven Verunsicherungen geführt undFehlvorstellungen über das gesundheitspolitische Potenzial von E-Zigarettenverstärkt. Ende des Jahres 2019 schätzten mehr als 60 Prozent der Deutschen diegesundheitlichen Risiken des E-Zigaretten-Konsums als genauso hoch oder garhöher, verglichen mit dem Konsum klassischer Tabakzigaretten, ein.[1]Tatsächlich sind E-Zigaretten auch nach Bewertung des DeutschenKrebsforschungszentrums nach aktueller Studienlage "deutlich weniger schädlichals herkömmliche Zigaretten"[2].[1] BfR-Verbrauchermonitor 2019: Spezial E-Zigaretten, v. 1.3.2020https://ots.de/SwQS7P[2] Spiegel online v. 17.9.2019, https://ots.de/dIOpVnAnsprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerUnter den Linden 4210117 BerlinTel. +49 30 814 59 36-52Fax +49 30 814 59 36-51mailto:presse@bvte.dehttp://www.bvte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141532/4800364OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse(BVTE)