Diese Aktie ist einfach ein reines Wunderwerk! Wie viel man sich von diesem Wertpapier im Jahr 2020 erhofft hat und auch zurecht erhofft hat, zeigt das riesige Potenzial nachhaltiger Antriebe. In dieser Branche wird sich noch so einiges tun, das sollte jedem Anleger bewusst sein. Wann wird der nächste heftige Ausreißer dieser Aktie mit zweistelligem Prozentplus zu erwarten sein?

Diese Aktie hat in den vergangenen Monaten und eigentlich im gesamten Jahr 2020 eine unglaubliche Entwicklung genommen. Dass es so weiter gehen kann, ist eigentlich kein Geheimnis mehr an der Börse. Diese Branche stellt absolut die Zukunft dar und kann eigentlich durch nichts und niemanden mehr verdrängt werden. Es müsste etwas dramatisches passieren, damit diese Aktie abstürzt!

Plug Power entwickelt sich also zu einem echten Big Player auf dem Aktienmarkt. Allein in den letzten drei Monaten konnte man den Aktienwert verdreifachen und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Wie die Entwicklung weiter geht, ist angesichts dieses Aufschwungs klar. Heute geht es bereits um 2,43 Prozent und 0,72 Euro gegenüber dem Vortag bergauf. Somit steht die Aktie bei 30,30 Euro!

