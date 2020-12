Delivery Hero kann in Südkorea Woowa Brothers unter Auflagen übernehmen. Das hat die dortige Kartellbehörde bestätigt. Unterzeichnet hat Delivery Hero den Kauvertrag für die Südkoreaner bereits Ende 2019. Das Closing der Übernahmen soll im ersten Quartal 2021 erfolgen.Geplant ist die Gründung eines Joint Ventures in Singapur. Von dort aus soll das foodpanda-Geschäft von Delivery Hero sowie das Geschäft von Woowas in ...