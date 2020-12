Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IGP Advantag Umwandlung in Berlin Eine Tochter von IGP Advantag hat einen Großauftrag erhalten. Man soll ein Hotel in eine Spezialklinik umbauen. Das bisherige Hotel hat 76 Zimmer, es liegt in Berlin-Wilmersdorf nahe am Kurfürstendamm. Geplant ist dort eine Klinik, die sich …