Der Dax erreicht heute ein neues Allzeithoch - und das mitten in einem harten Lockdwon in Deutschland (der wahrscheinlich über den 10.Januar hinaus verlängert wird). Warum? Ein Analyst formuliert es so: "Nach jeder Pandemie kam ein Boom"! Alle sind euphorisch, es gab laut Deutsche Bank in den letzten 25 Jahren keinen so optimistischen Konsens wie derzeit. Daher werden nicht nur für den Dax die Kursziele erhöht, man wähnt sich in einem "Traumszenario". Da geht ein bißchen unter, dass wir nach wie vor in der Pandemie haben - und der Boom noch auf sich warten läßt. Wenn alle das gleiche erwarten, passiert meistens aber doch etwas anderes. So oder so: die Beste aller Welten ist bereits eingepreist in Erwartung eines "Boom-Jahrzehnts"..

Das Video "Dax Allzeithoch: "Nach jeder Pandemie kam ein Boom"!" sehen Sie hier..