FRANKFURT (dpa-AFX) - Kurz nach Weihnachten hat der deutsche Aktienmarkt auf breiter Front neue Rekordmarken erreicht. Die Freude der Anleger über den nach langem Tauziehen ausgehandelten Brexit-Handelspakt und das US-Corona-Hilfspaket bescherten dem Leitindex Dax am Montag einen historischen Höchststand. In der zweiten Börsenreihe setzten auch der MDax der mittelgroßen Werte und der Nebenwerteindex SDax ihren Rekordkurs fort. Beide Indizes hatten sich schon zuletzt in neue Höhen aufgeschwungen.

Mit der Einigung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) ist eine große Unsicherheit für die Börsianer endlich aus dem Weg geräumt. Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten beide Seiten ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende.

Und auch aus den USA kamen positive Nachrichten: US-Präsident Donald Trump gab seine jüngste Blockade auf und setzte ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft. Dieses soll finanziell strauchelnden Bürgern helfen, Impulse für die geplagte Wirtschaft geben und zusätzliche Mittel für Impfungen und den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen.

Allgemein erweisen sich bereits seit Jahren die Billiggeldfluten der Notenbanken als wichtige Kurstreiber an den internationalen Börsen. Zuletzt hatte auch der Beginn von Impfungen gegen das Corona-Virus für gute Laune gesorgt.

"Besser könnten Nachrichtenlage und Stimmung an der Börse zum Start in die kurze und letzte Handelswoche eines turbulenten Börsenjahres kaum sein", sagte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Große Probleme seien in letzter Sekunde doch noch gelöst worden, auf dem Weg aus der Corona-Pandemie seien Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Impfstart in Europa ein ganzes Stück vorangekommen.

In Europa ging es zum Start in die letzte Handelswoche des Jahres ebenfalls mehrheitlich aufwärts. Der EuroStoxx 50 gewann 0,91 Prozent auf 3575,41 Punkte. Der Pariser Leitindex Cac 40 stieg mit plus 1,2 Prozent noch stärker. In London blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.