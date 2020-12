Papalook erweitert sein Geschäft in Europa, will verstärkt seine Produkte für Livestreaming und Videokonferenzen anbieten Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 28.12.2020, 18:56 | 54 | 0 | 0 28.12.2020, 18:56 | LONDON, 28. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Papalook, ein branchenführender Webcam-Experte, der die Verbindung zwischen Menschen durch Technologie ermöglicht, wird seine Geschäftsexpansion in Europa im Jahr 2021 verstärken. Bereits in diesem Jahr hat das Unternehmen über 200 000 Kameras auf dem europäischen Markt verkauft. Als Teil seiner Expansionsstrategie hat Papalook vor kurzem mehr als 300 Offline-Anzeigen im gesamten Großraum London geschaltet, um die Sichtbarkeit seiner Marke und seiner Produkte zu verbessern. „Die Pandemie hat weltweit die Online-Arbeit und -Kommunikation als neue Norm etabliert. Der Fokus vom Papalook wird zukünftig darauf liegen, die Bedürfnisse der neuen Benutzer zu erfüllen", sagte David, der CEO von Papalook. „Wir wollen neue Produkte entwickeln, die bei den aktuellen Arbeits-, Lern- und Unterhaltungsrealitäten nützlich sind und die Benutzererfahrung verbessern, indem wir neue, aufregende und störungsfreie Lösungen bieten." Das Unternehmen stellt auch seinen Plan für Forschung und Entwicklung vor, bei dem der Schwerpunkt auf die Verbesserung der User Experience in Livestreaming und bei Videokonferenzen liegen wird. Papalook wird neben seinen HDR 2K- und 4K-Webcam-Lösungen auch Weitwinkel-Webcams und Funktionen zur intelligenten Audioverarbeitung weiterentwickeln, um die Bedürfnisse von Bloggern beim Livestreaming und nach neuen Szenarien für Online-Meetings zu erfüllen. Da die Videotechnologie in der neuen Normalität immer wichtiger wird, um Angehörige und Kollegen zu verbinden, sollen die Produkte von Papalook den Nutzern das Streamen, Lernen, und Chatten und das Zusammenkommen ermöglichen. Zu den bestehenden Produkten des Unternehmens gehören eine Reihe von Kameras mit festem Fokus sowie Webcams mit Autofokus und manuellem Fokus. Die AF925, eine Autofokus-Webcam, die mit intelligenter KI zur Gesichtserkennung ausgestattet ist, um den Autofokus schnell und präzise durchzuführen, ist einer der Bestseller der Marke. Sie ist ideal geeignet, um schöne Momente festzuhalten und Videoinhalte online aufzuzeichnen. Für alle, die professionell streamen möchten, ist die PA552 die ultimative professionelle Webcam. Die Webcam ist mit einem Objektiv mit fester Brennweite ausgestattet und bietet die beste Gesichtsbild- und Farbwiedergabe sowie eine fortschrittliche Technologie zur Porträtwiedergabe für lebensechtes Streaming. Für weitere Informationen zu den Produkten von Papalook besuchen Sie bitte die folgenden Amazon-Länderseiten: Papalook UK: https://www.amazon.co.uk/papalook Papalook DE: https://www.amazon.de/papalook Papalook FR: https://www.amazon.fr/papalook Papalook ES: https://www.amazon.es/papalook Papalook IT: https://www.amazon.it/papalook Informationen zu Papalook PAPALOOK ist der Schöpfer innovativer Elektronik, darunter 720P/1080P und 4K- und KI-Webcams. PAPALOOK bietet „Bessere Videoqualität" für Generationen von versierten Webcam-Benutzern - heute ebenso wie früher und auch in Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.papalook.com. Ansprechpartner für Medien & Anfragen:

David

Support@papalook.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1392158/1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1392160/2.jpg



