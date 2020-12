Kymeta Corporation kündigt eine Kapitalbeteiligung von Hanwha Systems in Höhe von 30 Millionen USD zur Förderung der weltweiten mobilen Satelliten-Mobilfunk-Konnektivität an

Kymeta (www.kymetacorp.com) – das Kommunikationsunternehmen, das mobile Kommunikation global macht – gab heute bekannt, dass Hanwha Systems (HSC) (www.hanwha.com), ein führendes Unternehmen für globale Lösungen, das sich auf differenzierte intelligente Technologien in den Bereichen Verteidigungselektronik und Informationsinfrastruktur spezialisiert hat, eine Vereinbarung über eine Investition in Höhe von 30 Millionen USD unterzeichnet hat, um die Entwicklung von Kymetas Lösungen der nächsten Generation, Kymeta u8 und Kymeta Connect, zu fördern.

Die Investition wird die globale Marktpräsenz von Kymeta stärken, die Produktion von Kymeta-Produkten und -Lösungen vorantreiben und den Wachstumspfad des Unternehmens insgesamt verbessern. Die Finanzierung soll eine Steigerung der Stückzahlproduktion, ein verbessertes Kundenerlebnis und die fortlaufende Entwicklung von Kymetas Fähigkeiten der nächsten Generation fördern. HSC zielt darauf ab, Kymetas metamaterialbasierte Antennentechnologie zu unterstützen und im schnell wachsenden „Low Earth Orbit“-Antennenmarkt (LEO) Fuß zu fassen. Mit der Kapitalbeteiligung und vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen erhält HSC außerdem einen Sitz im Verwaltungsrat von Kymeta.

„Das Ziel unserer Investition in Kymeta ist der frühzeitige Einstieg in den LEO-Satellitenantennenmarkt und die Diversifizierung unseres Technologieportfolios“, sagte Youn Chul Kim, CEO von Hanwha Systems. „Mit der Expertise im Bereich der erstklassigen Verteidigungskommunikations- und Radartechnologien von HSC schließen wir uns mit diesem vielversprechenden US-Satellitenantennenunternehmen zusammen. All dies wird die Fähigkeiten von HSC im Bereich der Luft- und Raumfahrtsysteme weiter stärken.“

Die Investition folgt auf die Marktverfügbarkeit von Kymetas Antennen, Terminals und Dienstleistungen der nächsten Generation ab dem 30. November 2020. Kymeta bietet eine nahtlose und unterbrechungsfreie mobile Satelliten-Mobilfunk-Konnektivität, um die enorme Nachfrage nach mobilen Kommunikationslösungen zu befriedigen. Die neuen Produkte und Dienstleistungen von Kymeta stellen einen Durchbruch in Bezug auf Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Kosteneffizienz dar. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Lösungen die Position des Unternehmens sowohl in gewerblichen als auch in staatlichen Märkten weiter verbessern werden.