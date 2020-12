JPMorgan Chase übernimmt führende Reise- und Kundenloyalitäts-Sparte

Wie JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) und die cxLoyalty Group Holdings heute bekannt gaben, hat JPMorgan Chase eine Vereinbarung zur Übernahme der Sparte Global Loyalty der cxLoyalty Group Holdings unterzeichnet. Die Transaktion umfasst die führenden Technologieplattformen, die Reiseagentur mit Rundum-Service sowie die Geschäftsbereiche Geschenkgutscheine, Merchandise und Prämienpunkte von cxLoyalty.

„Diese Investition ist Teil unserer Anstrengungen, unserem großen und schnell wachsenden Kundenstamm überragende Reisevorteile in großem Maßstab anzubieten. Menschen rund um den Globus wollen wieder reisen, und das wird hoffentlich für viele in naher Zukunft möglich sein. Die Übernahme des Reise- und Prämiengeschäfts von cxLoyalty wird unseren Millionen von Chase-Kunden ein attraktiveres Erlebnis verschaffen, sobald sie wieder unbesorgt verreisen können“, so Marianne Lake, Chief Executive Officer of Consumer Lending bei JPMorgan Chase.