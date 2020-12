Suning finalisiert Partnerschaftsabkommen mit staatseigener Hainan Tourism Investment Development für Zusammenarbeit im chinesischen Duty-Free Einzelhandel

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Sanya, China (ots/PRNewswire) - Suning Group ("Suning"), eines der führendenHandelsunternehmen in China, hat über sein Tochterunternehmen SuningInternational am 25. Dezember in Sanya, einem Ferienort in der südchinesischenProvinz Hainan, ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit Hainan TourismInvestment Development Co. Ltd. unterzeichnet. Beide Parteien werden ihrejeweiligen Stärken in den Bereichen Logistik, Gewerbeimmobilien, touristischerEinzelhandel usw. einbringen, um im Rahmen einer umfassenden und mehrstufigenZusammenarbeit verschiedene Industrieketten zu integrieren und den Ausbau desHainan Free Trade Port voranzubringen.COVID-19 hat die Tourismusbranche auf den Kopf gestellt und den Einzelhandelhart getroffen. Da Touristen aktuell weitgehend im Inland verreisen, hat sichdie Nachfrage nach dem Einkauf zollfreier Waren vom Ausland nach Chinaverlagert. Aufgrund des angenehmen tropischen Klimas der Provinz Hainan ist derHainan Free Trade Port zu einem noch populäreren Urlaubsziel für chinesischeTouristen geworden, als er es zur Zeit vor der Epidemie bereits war. Auch dieneue Hainan-Duty-Free-Shopping-Politik, die am 1. Juli dieses Jahres in Krafttrat und die jährliche Einkaufsbeschränkung für Duty-Free-Einkäufe fürPrivatpersonen aufhob, hat den Duty-Free-Umsatz in Hainan angekurbelt und Hainanauf Grund der Reisebeschränkungen zu einer noch attraktiveren Alternative fürden Einkauf von Duty-Free-Waren gemacht, wie Analysten feststellten."Durch die starke Wachstumsdynamik der Freihandelszone Hainan, die durchpositive politische Maßnahmen noch verstärkt wird, bietet uns diese strategischePartnerschaft eine großartige Gelegenheit, unsere Zusammenarbeit auszubauen undWohlstand in die Region zu bringen, indem wir die globale Lieferkette von Suningsowie die reiche Erfahrung und das tiefgreifende Know-how des Unternehmens imBereich des intelligenten Omni-Channel-Einzelhandels und die robuste Fähigkeit,erstklassige maßgeschneiderte Erlebnisdienstleistungen anzubieten, nutzen",sagte Steven Zhang, Vizepräsident der Suning-Gruppe."Durch diese bahnbrechende Vereinbarung hoffen wir, mit unserem Partner, derProvinz Hainan, neue geschäftliche Impulse zu bringen", sagte Chen Tiejun,Vorsitzender von Hainan Tourism Investment Development Co., Ltd. "Wir wollenunsere Zusammenarbeit mit Suning weiter verstärken und noch andere Projekte inder Region starten, und dadurch gemeinsam einen Beitrag zur Entwicklung derFreihandelszone Hainan leisten."Vor der Unterzeichnung besuchte Suning International denOffshore-Duty-free-Komplex, den Hainan Tourism Investment am 30. Dezemberoffiziell in Sanya eröffnen wird.