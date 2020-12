Zudem muss VW die Zukunftsthemen der nächsten Jahre anpacken - die schwierige Balance zwischen Investitionen und Sparzielen löst immer wieder auch Konflikte mit Vorstandschef Herbert Diess aus. Osterloh verlangt vor allem in der Modellentwicklung eine bessere, gemeinsame Planung "von Anfang an".

"Wir haben ein gravierendes Problem", meinte er zu Lieferproblemen bei Halbleitern für Elektronik-Teile. "Wir können das Auto dann nicht bauen. Kurzfristige Lieferalternativen gibt es nicht." Coronabedingte Personalausfälle bei einem Sitzzulieferer seien ebenfalls kritisch - und "dass Händler in einigen EU-Ländern wieder geschlossen haben".

Bei VW dürften sich solche Pandemie-Folgen wohl noch "mindestens im ersten Quartal, wenn nicht länger" durchziehen, schätzt Osterloh. Die Tarifregelung zur Kurzarbeit erlaube eine flexible Reaktion. "Aber wie genau das aussieht fürs erste Halbjahr, dazu können wir aus heutiger Sicht keine Aussagen machen", betonte der Betriebsratschef.

Ein zentrales Projekt der nächsten Jahre wird die Entwicklung und Fertigung eines neuen Elektro-Volumenmodells mit dem Arbeitstitel "Aeroliner" im Stammwerk. "Bei dem Fahrzeug soll die neueste, von uns in Eigenleistung entwickelte Software-Generation eingesetzt werden, die ab 2025 anläuft", erklärte Osterloh. "Und der Aeroliner könnte ein Mehrmarken-Modell werden in einer deutlich sechsstelligen Stückzahl pro Jahr - alle in Wolfsburg gebaut." Der Aufsichtsrat hatte jüngst den Weg für diese Standortentscheidung freigemacht.

Rund um eine mögliche frühzeitige Vertragsverlängerung für Diess war es dagegen zuletzt zu Irritationen in dem Kontrollgremium gekommen. "Der Aufsichtsrat sollte wohl als getrieben erscheinen. Das ist aber nicht gelungen - und das war der Aufsichtsrat auch nie", sagte Osterloh dazu. "Ich hoffe, dass wir uns im neuen Jahr aufs operative Geschäft konzentrieren. Das ist sehr nötig. Der Konzernvorstand tritt dafür mit neuen Vorzeichen an - das ist gut so." Das Unternehmen habe in den vergangenen Wochen ein "teilweise sehr unruhiges" Bild in der Öffentlichkeit abgegeben. Aber Diess habe seine Unterstützung.