ROUNDUP Altmaier will 'Klimaallianz' mit den USA und mehr Ökostrom Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 29.12.2020, 08:11 | 86 | 0 | 0 29.12.2020, 08:11 | BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich für eine enge Zusammenarbeit der EU mit dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden beim Klimaschutz ausgesprochen. In Deutschland will der CDU-Politiker einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien aus Sonne und Wind. Beim CO2-Preis warnte Altmaier vor Mietsteigerungen. International setzt der Wirtschaftsminister große Hoffnungen in den neuen US-Präsidenten Joe Biden. "Ich halte es für richtig und notwendig, dass wir als Europäer als erste auf den neuen amerikanischen Präsidenten zugehen, um eine neue Klimaallianz zu schmieden", sagte Altmaier der Deutschen Presse-Agentur. Biden habe angekündigt, dass die USA dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten, und sich selbst ambitionierte Ziele gesetzt. "Ich sehe darin eine große Hoffnung für einen Neustart der Klimaschutzpolitik auf internationaler Ebene", sagte Altmaier. "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es relativ schnell zu einem Klimagipfel zwischen Präsident Biden und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, kommt." Es gehe darum, die transatlantische Zusammenarbeit neu zu ordnen, sagte Altmaier - nach vier Jahren "voller Missverständnisse und auch Konflikte". Dazu gehöre auch, dass die Handelsstreitigkeiten zwischen Europa und den USA schnell beigelegt werden. "Aber vor allen Dingen gehört für mich dazu, dass wir im Klimaschutz wieder auf einer Wellenlänge funken." Biden übernimmt am 20. Januar die Amtsgeschäfte. Unter dem amtierenden US-Präsident Donald Trump hatten sich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen. Auf nationaler Ebene sprach sich Altmaier dafür aus, das Ziel für den Ausbau des Ökostroms bis 2030 anzuheben - sobald Klarheit über die Energieziele der EU herrscht. "Der Europäische Rat hat beschlossen, das europäische Klimaziel anzuheben. Das bedeutet, dass wir auch in Deutschland unser Ziel für die erneuerbaren Energien weiter anheben müssen." Die EU-Kommission habe noch nicht mitgeteilt, wie das verschärfte Ziel praktisch erreicht werden soll. Sie will im Sommer 2021 ein Paket dazu vorlegen. "Davon wird abhängig sein, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen Wir stehen hier vor großen Herausforderungen, nicht nur beim Stromverbrauch, sondern auch im Gebäudebereich und im Verkehrssektor", sagte Altmaier. Für ihn stehe fest, dass Deutschland das neue EU-Ziel umfassend umsetze. "Und dazu gehört für mich zwingend auch ein höherer Anteil von erneuerbaren Strom."







