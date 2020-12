DocuBay erweitert Angebot durch Einführung eines linearen OTT-Kanals

Seit ihrem mit Spannung erwarteten Start im letzten Quartal des Jahres 2019 hat sich die Plattform in den 170 Ländern, in denen sie aktiv ist, schnell über alle Geräte und Dienste hinweg durchgesetzt und sie ist weiterhin die erste Adresse für relevante, kuratierte Inhalte. Der lineare DocuBay-Kanal wird ein sorgfältig zusammengestelltes Programm von Dokumentarfilmen anbieten und auch Serien einführen, und dabei die gesamte Palette von Inhalten abdecken, von Geschichte, über Wissenschaft, Kriminalität, Musik bis zur Kultur, und aktiv versuchen, andere Genres einzuführen und mit ihnen zu experimentieren.

Girish Dwibhashyam, der Vice President - Strategy bei DocuBay sagte: „Ein große Auswahl ist das Unterscheidungsmerkmal bei OTT-Diensten - sowohl für den Zuschauer als auch für den Kurator. Ein linearer Kanal ergänzt unser Angebot, indem er eine Option für Zuschauer bietet, die lieber nicht selbst lange suchen möchten, um die besten Inhalte von DocuBay zu entdecken. Wir freuen uns auch darauf, handverlesene Serien wie Roads to Terror, Voyage of the Continent und Thunder Run to Baghdad in unsere ständig wachsende Bibliothek aufzunehmen."

Der lineare DocuBay-Feed kann über die DocuBay-Website, iOS- und Android-Apps und Smart-TVs aufgerufen werden.

DocuBay ist eine weltweit vertretene VOD-Plattform mit Hauptsitz in Bombay, die ausschließlich internationale Premium-Dokumentationen streamt.

IN10 Media Network ist ein von Aditya Pittie geleitetes Medienunternehmen, das mit seinen Services wie EPIC TV, ShowBox, Filamchi, Gubbare, EPIC ON, DocuBay, Juggernaut Productions und Platanista Games eaming tief in der kreativen Community verankert ist.

